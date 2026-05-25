Se viene la Feria del Libro de Santa Cruz: todo lo que debes saber de esta edición

A tan solo dos días del inicio de la 27ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, los preparativos ingresan a su etapa final en Fexpocruz, donde se ultiman detalles de los diferentes espacios que recibirán a miles de visitantes durante doce jornadas.

El presidente de la Cámara Departamental del Libro, Andrés Plaza, informó que esta nueva versión contará con escritores internacionales y nacionales independientes, además de cinco pabellones con actividades dirigidas a distintos públicos.

“Tenemos alrededor de 40 escritores internacionales que nos van a visitar de diferentes países y también 60 escritores independientes nacionales”, señaló Plaza.

Asimismo, explicó que este año la feria tendrá a Salta y Ayacucho como invitados especiales, mientras que el invitado de honor será Naciones Unidas. La temática central estará enfocada en los derechos humanos.

La organización confirmó que las puertas estarán abiertas desde el miércoles a las 18:00 hasta las 23:00. El costo de las entradas será de Bs 25 para adultos; los niños de 0 a 12 años ingresarán gratuitamente, al igual que estudiantes que asistan con sus unidades educativas y adultos mayores entre lunes y miércoles.

Por su parte, la encargada del pabellón infantil, Risela Brito, destacó que este espacio fue diseñado exclusivamente para los más pequeños con actividades educativas y recreativas relacionadas con la temática principal de la feria.

“Los niños pueden disfrutar de un espacio exclusivamente diseñado para ellos, donde podrán analizar cuentos infantiles que tratan sobre derechos humanos”, explicó Brito.

El pabellón infantil atenderá desde las 15:00 hasta las 21:00 y contará además con diversas actividades complementarias.

En tanto, José María Ballivián, encargado del área de teatro, informó que la programación incluirá más de 30 obras teatrales entre presentaciones de colegios y elencos profesionales.

“Tendremos más de 30 obras de teatro, además de actividades de música y diferentes presentaciones artísticas”, indicó.

Entre las obras previstas se encuentran Cuentos y Canciones, Flores Fauna, Dulce y Jojocha, entre otras propuestas que formarán parte de la agenda cultural de esta nueva edición de la feria.

Mira la programación en Red Uno Play