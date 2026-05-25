Rodrigo Paz dice que Bolivia debe dejar atrás “la cultura del bloqueo”

En el marco de los actos protocolares por los 217 años del Primer Grito Libertario de América, desarrollados en la ciudad de Sucre, el presidente Rodrigo Paz se pronunció sobre el escenario de conflictividad nacional y respondió a las presiones y pedidos de renuncia impulsados por sectores movilizados.

Durante su intervención, la autoridad evitó referirse de manera directa a las exigencias de dejar el cargo, aunque envió un mensaje centrado en la necesidad de superar la confrontación y encaminar al país hacia una etapa de crecimiento económico.

“Hay que unir los esfuerzos y se van a resolver los problemas porque Bolivia quiere producir, quiere crecer y estamos dejando atrás la Bolivia del bloqueo, de las diferencias, por la Bolivia de la producción y crecimiento”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en un contexto marcado por protestas, bloqueos y cuestionamientos al Gobierno, mientras distintos sectores exigen soluciones a la crisis y algunos grupos plantean incluso la renuncia de autoridades.

Bolivia necesita producir

Paz sostuvo que el país necesita mirar hacia una agenda enfocada en inversiones y desarrollo, destacando el potencial productivo y turístico de Chuquisaca. En ese marco, aseguró que se trabaja en la búsqueda de nuevos recursos y proyectos estratégicos.

La autoridad también hizo referencia a proyectos de infraestructura y a la necesidad de fortalecer áreas como salud, educación, agua potable y obras de integración regional.

Asimismo, proyectó una visión optimista sobre el futuro del país y aseguró que el diálogo debe prevalecer por encima de la confrontación política.

“En cinco años tendremos un país más grande y poderoso y todos seremos parte de una nueva nación, donde el diálogo, y no la confrontación, será parte del éxito de nuestra gestión”, manifestó.

Las declaraciones fueron realizadas al concluir su participación en los actos protocolares desarrollados en la capital del país, en medio de una coyuntura nacional marcada por tensiones políticas y sociales.

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