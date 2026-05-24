La Paz: TDJ entra en vacación judicial anticipada y suspende atención por una semana

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinó adelantar la vacación judicial correspondiente a la gestión 2026 y suspender la atención presencial en juzgados por una semana, a partir de este lunes, como consecuencia del escenario de conflictividad social y los bloqueos que afectan al departamento.

Conflictos sociales en la urbe paceña

La decisión fue asumida este domingo 24 de mayo durante una sesión extraordinaria de Sala Plena desarrollada de forma virtual. Según la convocatoria oficial, el único punto en agenda fue el “adelanto de la Vacación Judicial Gestión 2026”.

La reunión fue presidida por la titular del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez Montaño, y se realizó mediante plataforma Zoom debido a las dificultades de desplazamiento derivadas del contexto social.

La medida responde a las complicaciones registradas en los últimos días por bloqueos y movilizaciones, especialmente en La Paz y El Alto, además de preocupaciones vinculadas a la seguridad institucional. La pasada semana, las instalaciones judiciales habrían resultado afectadas durante hechos de violencia protagonizados por manifestantes.

Foto: Comunicado oficial. TDJ.

De acuerdo con la determinación, este periodo será considerado como parte de la vacación judicial anual prevista para diciembre, por lo que se trata de un adelanto excepcional del descanso programado para la gestión en curso.

Antecedentes

Como antecedente, el Tribunal ya había dispuesto desde el 21 de mayo la modalidad de teletrabajo para actividades jurisdiccionales y administrativas en todo el Distrito Judicial paceño, incluyendo provincias, mientras persistieran las restricciones de transitabilidad.

Las autoridades judiciales informaron además que el próximo domingo se realizará una nueva sesión de Sala Plena para evaluar nuevamente las condiciones sociales y definir si corresponde reanudar actividades o ampliar las medidas extraordinarias.

La decisión se produce en medio de una escalada de protestas y bloqueos en rutas estratégicas del departamento, que han generado dificultades en el transporte, abastecimiento y funcionamiento de instituciones públicas y privadas.

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