Cochamanidis: “No se debe pedir permiso” para liberar rutas bloqueadas

El Comité Pro Santa Cruz emitió un duro pronunciamiento sobre la crisis social y los bloqueos que afectan al país, exigiendo al Gobierno actuar “con la Constitución por delante” para garantizar el libre tránsito y evitar, según señalaron, un colapso democrático.

Durante su intervención, el presidente cívico, Stello Cochamanidis, afirmó que no se debe “pedir permiso” a los grupos movilizados para liberar las carreteras y restablecer el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno hacia distintos departamentos del país.

“Cero tolerancia a los violentos, cero tolerancia a los financiadores y narcotraficantes, cero tolerancia a los cabecillas de esos grupos subversivos”, manifestó el dirigente cívico.

Asimismo, sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar las vías expeditas, especialmente tomando en cuenta que Santa Cruz es uno de los principales ejes productores y abastecedores de alimentos del país.

“No tenemos por qué pedirles permiso a unos delincuentes que han tomado estos lugares para poder pasar con alimentos y entregárselos a quienes lo necesitan”, afirmó Cochamanidis durante el pronunciamiento.

Señaló que la ciudadanía “ya se colmó” por la prolongación del conflicto y advirtió que el plazo otorgado al Ejecutivo para resolver la situación concluirá este sábado.

“Con delincuente no se puede negociar. Lo que tiene que haber en este país es que se respete el Estado de derecho”, sostuvo.

Desde el Comité Pro Santa Cruz reiteraron que respaldarán medidas orientadas a garantizar el libre tránsito, defender la democracia y evitar un “rompimiento del orden constitucional”, mientras los bloqueos continúan afectando la transitabilidad y el abastecimiento en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play