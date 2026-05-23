Movilizados reinstalan bloqueo en Senkata tras paso del corredor humanitario

En el sector de Senkata, la vía fue nuevamente tomada por un grupo de personas que reinstaló el bloqueo pocas horas después del paso del operativo denominado 'Corredor Humanitario Banderas Blancas', ejecutado para habilitar la circulación vehicular en la ruta La Paz–Oruro.

El operativo permitió inicialmente el retiro de objetos y obstáculos que impedían la transitabilidad, en el marco de una intervención destinada a garantizar el paso de vehículos y restablecer la conexión interdepartamental.

Sin embargo, tras la salida de las fuerzas de control, los manifestantes se reagruparon sobre la vía y volvieron a instalar la medida de presión que se mantenía de forma intermitente desde hace 23 días en este y otros puntos del departamento.

El operativo 'Corredor Humanitario Banderas Blancas' había sido desplegado previamente como una medida de contingencia para permitir el tránsito de personas, transporte de alimentos y servicios esenciales, en medio de un conflicto vial prolongado que afecta la conectividad entre La Paz y Oruro.

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