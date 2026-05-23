Inician limpieza y retiro de basura acumulada en Río Seco tras varios días de bloqueos

En la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, comenzaron con las tareas de limpieza y retiro de basura acumulada luego de varios días de bloqueos y conflictos sociales que dificultaron el ingreso regular de carros basureros y maquinaria de aseo urbano.

Desde tempranas horas, personal operativo y equipos municipales se desplegaron en calles y avenidas de la zona para retirar grandes cantidades de residuos sólidos acumulados durante las últimas semanas.

Las labores forman parte de un operativo que busca restablecer gradualmente la normalidad en el servicio de limpieza urbana y mejorar las condiciones de transitabilidad en sectores afectados por desechos y escombros.

Según se observó en el lugar, trabajadores municipales utilizaron camiones basureros, lampas y herramientas de limpieza para recoger los residuos acumulados en calles y avenidas.

Se prevé que las tareas de limpieza continúen durante las próximas horas en otros sectores afectados por la acumulación de basura, mientras se intenta restablecer el servicio regular de recojo en diferentes zonas de El Alto.

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