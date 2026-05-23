Bloqueos vacían la Terminal Bimodal y golpean al transporte; solo hay salidas a Yacuiba

La crisis por los bloqueos en distintos puntos del país continúa afectando al sector del transporte interdepartamental. En la Terminal Bimodal de Santa Cruz, la afluencia de pasajeros disminuyó drásticamente este viernes, una jornada que habitualmente registra gran movimiento por los viajes de fin de semana.

Operadores de transporte señalaron que las restricciones en las carreteras obligaron a suspender rutas hacia varios destinos, dejando únicamente salidas hacia Yacuiba debido a un “cuarto intermedio” en algunos sectores.

Sin embargo, incluso esas operaciones se realizan con cautela por temor a incidentes en las rutas.

La afectación alcanzó principalmente las rutas hacia Cochabamba y La Paz, donde las empresas reportan suspensión de operaciones debido a los puntos de bloqueo.

“Los días viernes sacamos seis, siete, ocho o nueve buses, pero como hay bloqueos ahora no estamos sacando y estamos esperando que todo esto se arregle para poder vender”, indicó.

La reducción de pasajeros obligó a algunas empresas a disminuir los costos de los pasajes para intentar atraer viajeros.

Desde el sector aseguran que las operaciones trabajan actualmente a menos de la mitad de su capacidad habitual. “De 100% estamos en 40 o 30%, porque solamente es un solo bus por día”, explicaron.

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