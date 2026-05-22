Bloquean ingreso al aeropuerto de El Alto y pasajeros cargan alimentos a pie

En el día 22 de bloqueos de carreteras en Bolivia, un grupo de personas instaló este viernes un bloqueo en el ingreso al aeropuerto internacional de El Alto, impidiendo el paso vehicular de viajeros y de familias que llegaban a recoger alimentos enviados por encomienda aérea desde otras regiones del país, principalmente desde Santa Cruz.

La medida obligó a decenas de personas a atravesar el piquete caminando, cargando bolsas, cajas y paquetes con productos de primera necesidad en medio de insultos y reclamos de los sectores movilizados en la zona.

El conflicto ocurre en un contexto de creciente escasez de alimentos en el departamento de La Paz, debido a los más de 22 días de interrupciones en carreteras que afectan el abastecimiento desde otras regiones productoras del país.

Ante la imposibilidad de que productos lleguen por vía terrestre, muchas familias comenzaron a recurrir al envío de alimentos por transporte aéreo, especialmente desde Santa Cruz de la Sierra, para abastecerse de productos básicos.

Sin embargo, el bloqueo instalado este viernes también terminó afectando esa alternativa, dificultando incluso el retiro de encomiendas desde la terminal aérea.

En imágenes registradas en el lugar se observan personas cruzando a pie entre los bloqueadores para poder sacar sus alimentos, mientras vehículos permanecen retenidos en el ingreso al aeropuerto.

La situación refleja el impacto que comienza a generar la prolongación del conflicto en la vida cotidiana de la población paceña, donde varios productos de la canasta familiar registran incremento de precios y problemas de abastecimiento.

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