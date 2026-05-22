Paso parcial en Huayllani: vehículos circulan por una vía mientras persiste el bloqueo

Un contingente policial intervino la mañana de este viernes en el sector de Huayllani, en Cochabamba, donde logró desbloquear parcialmente el puente y habilitar uno de los carriles para la circulación vehicular hacia el municipio de Sacaba.

Durante el operativo, los efectivos retiraron piedras, troncos y otros objetos colocados sobre la vía por personas movilizadas, permitiendo que motorizados comiencen a transitar lentamente por uno de los lados del puente.

Sin embargo, el conflicto no fue levantado por completo.

Los manifestantes permanecen en el lugar y continúan con su protesta en el otro carril de la ruta, manteniendo restringido el paso y generando congestión vehicular en la zona.

La movilización es protagonizada por comunarios y campesinos de la Central El Morro, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El bloqueo afecta la circulación sobre la avenida Villazón, una de las principales rutas de conexión entre la ciudad de Cochabamba y Sacaba, además del acceso hacia el trópico cochabambino y el departamento de Santa Cruz.

Pese a la habilitación parcial de la vía, en el sector todavía se vive un ambiente de tensión debido a que grupos movilizados continúan apostados en el lugar.

En paralelo, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó este viernes al menos 51 puntos de bloqueo en siete departamentos del país.

Mira la programación en Red Uno Play