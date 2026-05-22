Diputado pide más diálogo y menos “soberbia”

En medio de la crisis social marcada por bloqueos y protestas, el diputado del PDC Ricardo Rada respaldó la designación de Williams Bascopé como nuevo ministro de Trabajo y consideró que el cambio refleja un reconocimiento de errores dentro del Ejecutivo.

Rada señaló que el presidente dio una señal importante al realizar modificaciones en su gabinete y afirmó que la nueva autoridad llega en un momento complejo, marcado por tensiones sociales y demandas acumuladas.

“Creo que lo que se puede destacar es el tino y también la humildad con la que se reconoce que se han cometido falencias y que hay que corregirlas”, sostuvo.

El legislador aseguró que el anterior ministro enfrentaba cuestionamientos de organizaciones sociales, las cuales observaban una supuesta promoción de dirigencias paralelas, situación que —según dijo— generó malestar y debilitó la relación con distintos sectores.

"Soberbia" en el Gabinete

Asimismo, pidió que el nuevo ministro y otras autoridades adopten una mayor apertura al diálogo y cuestionó el comportamiento de algunos integrantes del gabinete.

“Hay ministros soberbios que creen que por tener grandes títulos ya tienen derecho a estar ahí y ni siquiera reciben a diputados o sectores sociales”, afirmó.

Rada también consideró que ministerios vinculados a temas sociales, como Trabajo, Salud y Educación, requieren autoridades con capacidad de acercamiento y contacto permanente con la población.

Sobre el actual escenario de conflictividad, advirtió que el principal riesgo es el impacto que atraviesan los ciudadanos por la falta de alimentos, problemas en hospitales y acumulación de basura.

“Ya estamos entrando a un punto de crisis humanitaria”, alertó.

El diputado señaló además que el diálogo convocado por el Gobierno debe contar con la participación de todos los sectores movilizados y organismos mediadores para lograr acuerdos que permitan reducir la tensión social y atender las necesidades urgentes de la población.

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