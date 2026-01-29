Gobierno confirma destitución del viceministro de Régimen Interior, René Calla

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la destitución de René Calla, quien se desempeñaba como viceministro de Régimen Interior y Policía, en el marco de un proceso de reestructuración interna dentro de esa cartera de Estado.

Oviedo informó que el reemplazo de Calla será Hernán Paredes, cuya designación será presentada de manera oficial en las próximas horas.

La salida del exviceministro se produce luego de que Calla afirmara haber informado al ministro, el 15 de diciembre, sobre el denominado 'caso maletas', versión que fue desmentida por Oviedo.

“Con respecto al exviceministro Calla, él indica que el quince de diciembre me había dado esta información. Es mentira, la investigación ya estaba en curso en esa fecha”, sostuvo el ministro.

Oviedo reiteró que la decisión forma parte de una reorganización integral del Ministerio de Gobierno, proceso que alcanza a distintas áreas y niveles de la institución.

“Debe ser porque ha sido desafectado por situaciones de reestructuración que estamos iniciando en todo el ministerio”, enfatizó.

El 'caso maletas' continúa generando repercusiones. Este miércoles, el ministro de Gobierno precisó que el hecho fue conocido en la primera semana de diciembre de 2025 y que se mantuvo en reserva para no entorpecer las investigaciones en curso.

Mira la programación en Red Uno Play