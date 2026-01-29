Miguelito brilla como titular, pero el Santos tropieza en su debut ante Chapecoense

En un inicio de temporada que generó gran expectativa en Bolivia, Miguel Terceros demostró que está listo para los grandes escenarios del fútbol brasileño. Al confirmarse su presencia en el once inicial del Santos FC para el arranque del Brasileirão 2026, el joven talento no defraudó: se adueñó del mediocampo en el Arena Condá y lideró los ataques de un "Peixe" que, durante la primera mitad, pareció tener el control del encuentro gracias a la visión y velocidad del futbolista nacional.

El despliegue de Miguelito en los primeros 45 minutos fue fundamental para mantener el equilibrio ofensivo. Bajo la dirección de Juan Pablo Vojvoda, el boliviano funcionó como el nexo perfecto entre el medio campo y el ataque, participando directamente en la jugada que permitió a Gabriel Menino anotar el transitorio 1-1.

Sus desbordes punzantes y la precisión en los centros dejaron claro que su proceso de maduración en el club brasileño ha dado frutos, consolidándose como una pieza inamovible en la estructura titular.

A pesar del brillo individual de Terceros, el destino del partido cambió drásticamente en la segunda mitad. La contundencia de Chapecoense desnudó las falencias de la zaga santista, resultando en una dura derrota por 4-2.

Pese al marcador adverso, el desempeño de Miguelito fue destacado, mostrando su capacidad de generar peligro incluso bajo presión.

Con este resultado, el Santos deberá ajustar sus líneas para la siguiente fecha, pero queda la certeza de que el talento boliviano es hoy uno de sus activos más valiosos en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

