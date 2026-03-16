Barras, banderas y tensión: así se vive la previa de los debates municipales

A pocos minutos de que el reloj marque las 21:00, el ambiente en las tres ciudades principales de Bolivia es de una tensión eléctrica. Los debates organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han logrado lo que pocos eventos consiguen: movilizar a miles de ciudadanos que, desde tempranas horas, han tomado las calles para respaldar a sus candidatos en una previa cargada de cánticos, banderas y esperanza.

Santa Cruz: 12 candidatos y tres ejes clave

En los exteriores de la sede del debate en la capital oriental, la marea de colores es total. Los seguidores de los 12 candidatos confirmados esperan el ingreso de sus líderes entre estribillos y banderas. Según el programa del TSE, el debate se dividirá en dos bloques de 6 candidatos cada uno, quienes deberán centrar sus propuestas en tres ejes temáticos estratégicos para el desarrollo cruceño.

La Paz: Sopocachi bajo estrictas medidas de seguridad

En la sede de Gobierno, el epicentro es el barrio de Sopocachi. Debido a la magnitud del evento, se ha instalado un anillo de seguridad que impide el ingreso de civiles al recinto, lo que ha provocado que los simpatizantes se agrupen masivamente en las afueras.

En el estudio, los 17 atriles ya están alineados y listos. La dinámica será intensa:

Bloque 1: 8 candidatos.

Bloque 2: 9 candidatos.

Duración: Se estima que el encuentro se extienda hasta la medianoche. Una hora antes del inicio, cuatro candidatos paceños ya marcaron su ingreso al set.

Cochabamba: Entre la expectativa y una ausencia anunciada

En la "Llajta", el colorido no es menor. El ambiente en exteriores refleja una población ávida de escuchar soluciones concretas. Sin embargo, el debate cochabambino tiene una particularidad: de los 10 candidatos oficiales, Manfred Reyes Villa ha ratificado que no asistirá, dejando su atril vacío.

En el salón principal, todo está dispuesto: los atriles para los nueve asistentes y las sillas para los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), quienes supervisarán que se cumplan las reglas de respeto y tiempos establecidos.

¿Qué espera la población?

El sentimiento común en las tres ciudades es el deseo de un debate de altura. Los ciudadanos esperan que este espacio, más allá de la confrontación política, sirva para contrastar visiones reales sobre seguridad, salud y economía municipal antes del silencio electoral.

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