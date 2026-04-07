Reponen planchas metálicas de la ciclovía tras ola de robos y vandalismo

Lo que comenzó como un intento de robo se ha transformado en una costosa tarea de restauración para el municipio. Este lunes, cuadrillas de la Unidad de Obras Públicas trabajaron intensamente en el puente de la ciclovía que cruza la Avenida Villazón, reponiendo las planchas metálicas de 2 y 3 milímetros de espesor que fueron violentadas por antisociales durante la madrugada.

Reparaciones con "blindaje" especial

El daño al ornato público no solo representa un perjuicio económico, sino un peligro latente para los transeúntes al dejar huecos y piezas expuestas. Para frenar la reincidencia, el personal técnico ha decidido cambiar la estrategia de sujeción.

"Lo primero que vamos a hacer es asegurar con una soldadura especial estas piezas, para que no sea fácil de robar. Ya no solo se trata de reponer, sino de blindar el bien público", informaron desde el lugar de los trabajos.

Debido a que el proceso de adquisición de nuevas planchas requiere trámites administrativos, por el momento se ha procedido a soldar las piezas recuperadas y asegurar otras con alambre reforzado mientras se completa el recorrido de inspección por toda la ruta.

El "Modus Operandi" en el Cerro de San Pedro

La Dirección de Seguridad Ciudadana ha identificado un patrón alarmante. Los delincuentes utilizan los alrededores del Cerro de San Pedro como base de operaciones y zona de escape.

Según el director de la unidad, los antisociales aprovechan el conocimiento de senderos de difícil acceso para fugarse tras cometer los robos. Incluso, se han detectado chozas improvisadas y refugios clandestinos donde los delincuentes guardan mudas de ropa para cambiarse inmediatamente después del delito, dificultando así su identificación por parte de la guardia municipal.

Refuerzan patrullajes en tres turnos

Pese a contar con un contingente limitado de 70 efectivos para cubrir los 15 distritos de la ciudad, se ha instruido redoblar los esfuerzos bajo las siguientes medidas:

Vigilancia 24/7: Patrullajes divididos en turnos de mañana, tarde y noche.

Focos de riesgo: Énfasis especial en la ciclovía y zonas colindantes a cerros y senderos de fuga.

Vía Penal: El Ejecutivo Municipal buscará que los responsables no solo reciban multas económicas, sino que enfrenten procesos penales por robo de bienes del Estado.

Las autoridades recordaron que la seguridad es una tarea compartida y pidieron a los vecinos denunciar de inmediato cualquier movimiento sospechoso, especialmente en horas de la madrugada, cuando la delincuencia suele ensañarse con la infraestructura urbana.

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