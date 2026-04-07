Trasladan a 11 extranjeros y 2 bolivianos implicados en la balacera de Paurito

Bajo un estricto resguardo policial en la zona de Paurito, Santa Cruz, se procedió al traslado de los extranjeros colombianos y dos ciudadanos bolivianos hacia las dependencias de Interpol y la Felcc. Los aprehendidos fueron retirados del sector tras ser interceptados en un operativo de inteligencia que culminó con su captura en una cancha de la zona.

La Fiscalía informó que el grupo indicó que celebraba un cumpleaños en un inmueble alquilado, pero al ser identificados, atacaron a tiros a los uniformados. Según la autoridad fiscal, "todos tienen antecedentes en su país de origen", motivo por el cual se investigan delitos de organización criminal y tentativa de homicidio.

Durante la intervención en el barrio Reja Blanca, los efectivos lograron secuestrar tres armas de fuego percutadas, cuatro cargadores y un vehículo motorizado. Estas pruebas fueron fundamentales para procesar a los doce implicados, quienes inicialmente intentaron darse a la fuga saltando las bardas de la propiedad intervenida.

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