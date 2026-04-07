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Policial

Trasladan a 11 extranjeros y 2 bolivianos implicados en la balacera de Paurito

La Fiscalía confirmó que los implicados abrieron fuego contra los uniformados y ahora enfrentan cargos por organización criminal e intento de homicidio.

Ximena Rodriguez

06/04/2026 20:14

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Bajo un estricto resguardo policial en la zona de Paurito, Santa Cruz, se procedió al traslado de los extranjeros colombianos y dos ciudadanos bolivianos hacia las dependencias de Interpol y la Felcc. Los aprehendidos fueron retirados del sector tras ser interceptados en un operativo de inteligencia que culminó con su captura en una cancha de la zona.

La Fiscalía informó que el grupo indicó que celebraba un cumpleaños en un inmueble alquilado, pero al ser identificados, atacaron a tiros a los uniformados. Según la autoridad fiscal, "todos tienen antecedentes en su país de origen", motivo por el cual se investigan delitos de organización criminal y tentativa de homicidio.

Durante la intervención en el barrio Reja Blanca, los efectivos lograron secuestrar tres armas de fuego percutadas, cuatro cargadores y un vehículo motorizado. Estas pruebas fueron fundamentales para procesar a los doce implicados, quienes inicialmente intentaron darse a la fuga saltando las bardas de la propiedad intervenida.

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