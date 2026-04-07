Posesionan a Jorge Franz García Pinto como viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, posesionó a Jorge Franz García Pinto como viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina y Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, según un comunicado difundido en redes sociales oficiales.

La nueva autoridad asume el cargo con el compromiso de fortalecer la articulación con organizaciones sociales y promover el respeto a la justicia indígena originaria campesina.

Compromiso con la gestión

De acuerdo con el pronunciamiento, García Pinto trabajará en una gestión orientada a la inclusión, transparencia y cercanía con la población, en coordinación con distintos sectores sociales del país.

Desde el Ministerio de la Presidencia destacaron que la designación busca consolidar el vínculo entre el Estado y las organizaciones sociales, en el marco de una política de diálogo y participación.

Primeras tareas

El nuevo viceministro tendrá entre sus principales tareas impulsar mecanismos de coordinación con movimientos sociales y fortalecer la justicia indígena, como parte de la estructura del Estado Plurinacional.

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