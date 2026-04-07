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Política

Posesionan a Jorge Franz García Pinto como viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, destacó que la nueva autoridad fortalecerá la articulación con organizaciones sociales.

Red Uno de Bolivia

06/04/2026 20:18

Foto: ministro Lupo posesiona a viceministro García (Min Presidencia)
La Paz

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El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, posesionó a Jorge Franz García Pinto como viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina y Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, según un comunicado difundido en redes sociales oficiales.

La nueva autoridad asume el cargo con el compromiso de fortalecer la articulación con organizaciones sociales y promover el respeto a la justicia indígena originaria campesina.

Compromiso con la gestión

De acuerdo con el pronunciamiento, García Pinto trabajará en una gestión orientada a la inclusión, transparencia y cercanía con la población, en coordinación con distintos sectores sociales del país.

Desde el Ministerio de la Presidencia destacaron que la designación busca consolidar el vínculo entre el Estado y las organizaciones sociales, en el marco de una política de diálogo y participación.

Primeras tareas

El nuevo viceministro tendrá entre sus principales tareas impulsar mecanismos de coordinación con movimientos sociales y fortalecer la justicia indígena, como parte de la estructura del Estado Plurinacional.

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