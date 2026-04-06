TEMAS DE HOY:
Balacera en Paurito Triple crimen en El Torno Seguridad

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Millonarias obras sin uso serán evaluadas por el Gobierno

El ministro José Luis Lupo informó que se evaluarán proyectos paralizados que generaron millonarios gastos sin resultados. Analistas respaldan medidas, pero piden una ley de contrataciones.

Red Uno de Bolivia

06/04/2026 19:59

Foto: Ministros de Estado APG
La Paz

Escuchar esta nota

El Gobierno anunció que asumirá medidas para cerrar o intervenir obras inconclusas que actualmente generan gastos sin resultados, en medio de denuncias de presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos estatales.

El ministro Lupo, en conferencia de prensa, afirmó que se realizará una evaluación de iniciativas paralizadas o sin atención, muchas de ellas afectadas por el uso ineficiente de recursos públicos.

“Lo que hemos encontrado no son errores aislados, son decisiones que afectaron directamente a la gente”, señaló.

Obras paralizadas y sin resultados

La autoridad mencionó varios ejemplos de infraestructura inconclusa, entre ellos:

  • Unidades de radioterapia en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, con apenas 14% de avance y sin equipos médicos
  • Aeropuerto de San Ignacio, con una inversión cercana a 200 millones y sin operaciones comerciales
  • Museo de Orinoca, con una inversión de 47 millones y sin funcionamiento

“¿Cuál es el resultado? Pacientes sin tratamiento oncológico, infraestructura abandonada y recursos sin retorno”, cuestionó.

Denuncian sistema de corrupción

El ministro sostuvo que estos proyectos no son casos aislados, sino parte de un sistema que operó durante años.

“Han sido parte de un sistema de corrupción instituido en el país por casi 20 años”, afirmó.

Decreto para transparentar contrataciones

En este contexto, el presidente promulgó el Decreto Supremo 5600, orientado a transparentar las contrataciones directas y combatir actos de corrupción.

La norma fue valorada por analistas como un avance en la lucha contra irregularidades en la administración pública.

Piden una ley

El analista Guido Calcina consideró que la medida permitirá “desenmascarar empresas que han generado elefantes blancos”, mientras que otros sectores pidieron ir más allá.

El exdirigente alteño Roberto de la Cruz señaló que es necesario aprobar una ley de contrataciones públicas, ya que actualmente las decisiones se toman mediante decretos.

“No hay una ley de contrataciones en el país (…) esto no puede continuar”, manifestó.

Evaluación en marcha

El Gobierno anunció que continuará con la revisión de proyectos para determinar responsabilidades y definir el destino de las obras inconclusas.

El tema abre un nuevo debate sobre la gestión de recursos públicos y la necesidad de reformas estructurales en los procesos de contratación estatal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD