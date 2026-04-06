Seguidores de René Yahuasi realizan vigilia en el TSE tras inhabilitación

La suspensión de la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz ha generado movilizaciones y una vigilia en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde seguidores del candidato René Yahuasi expresan su rechazo a la determinación.

La medida de presión se instaló desde el pasado miércoles, luego de que la alianza Nueva Generación Patriótica (NGP) decidiera declinar su participación en la contienda, lo que derivó en la proclamación automática del candidato más votado.

La protesta ha provocado el cierre de vías en la avenida Sánchez Lima, obligando a desviar el tráfico por calles alternas como Belisario Salinas y Pedro Salazar, generando complicaciones en la circulación vehicular.

Además, se observa resguardo policial en el sector, mientras los manifestantes permanecen en carpas instaladas en puertas del TSE.

Desde el Órgano electoral, el secretario de Cámara, Fernando Arteaga, aseguró que la decisión se enmarca en el principio de legalidad y en lo establecido por la normativa vigente.

No obstante, la autoridad también cuestionó las medidas de presión, señalando que afectan el normal desarrollo de las actividades institucionales.

“Hemos recibido agresiones y se ha dificultado el ingreso y salida de funcionarios”, denunció.

Arteaga exhortó a que cualquier reclamo se realice por la vía legal y que las protestas se mantengan de forma pacífica.

Hasta el momento, se informó que el candidato afectado no presentó recursos legales ante el TSE, pese a mantener la vigilia en el lugar.

La situación mantiene tensión en la sede de gobierno, donde sectores movilizados exigen revisar la decisión electoral.

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