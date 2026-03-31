Vigilia en el TED Santa Cruz: ciudadanos exigen repetir elecciones en San Miguel de Velasco

Más de 70 ciudadanos permanecen movilizados en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, donde cumplen su quinto día de vigilia exigiendo la repetición de las elecciones subnacionales en municipios afectados por supuestas irregularidades, uno de ellos San Miguel de Velasco.

Los manifestantes denuncian irregularidades en la papeleta electoral del pasado 22 de marzo, señalando que en ese municipio no figuraba la imagen de su candidato, lo que —aseguran— generó confusión entre los votantes.

“Estamos acá en las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental por una causa. El TED nos ha jugado sucio en estas elecciones subnacionales”, expresó uno de los representantes de la protesta.

Según el dirigente, esta situación afectó directamente el normal desarrollo de la jornada electoral en una población que calificó como “democrática”, y que esperaba vivir una “fiesta electoral”.

“En San Miguel de Velasco nos aparece la papeleta sin la imagen de nuestro candidato. Entonces hubo una gran confusión para la votación de los ciudadanos”, afirmó.

Los movilizados indicaron que dieron un plazo de 12 horas a las autoridades electorales para reconsiderar su pedido y convocar a nuevos comicios no solo en ese municipio, sino también en otros lugares donde se habrían registrado problemas similares.

Asimismo, advirtieron que mantendrán la medida de presión de forma indefinida hasta obtener una respuesta favorable. “No nos vamos a mover de estas instalaciones hasta que nos den resultados efectivos”, remarcaron.

La principal demanda de los manifestantes es la repetición de las elecciones en las zonas afectadas, argumentando que las fallas en el material electoral habrían vulnerado el derecho al voto informado de la población.

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