La Paz: aprovecha el último día para pagar tus impuestos con 10% de descuento

La Administración Tributaria Municipal informó que este 6 de abril es el último día para que los contribuyentes accedan al descuento del 10% en el pago de impuestos a bienes inmuebles y vehículos automotores.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación, las oficinas municipales atenderán en horario extendido hasta las 22:00.

“La Administración Tributaria Municipal comunica que el día de hoy vence el pago con el descuento del 10% para el impuesto municipal de bienes inmuebles y vehículos automotores”, informó la directora Liliana Chávez.

La autoridad también destacó que los ciudadanos que no puedan acudir de manera presencial tienen la opción de realizar el pago mediante plataformas digitales.

“Podrán obtener el QR en nuestras páginas oficiales, tanto de la Administración Tributaria Municipal como del RUA, para acceder a este beneficio”, explicó.

Asimismo, se habilitaron líneas de atención vía WhatsApp para consultas y asistencia en el proceso de pago.

Desde la institución invitaron a la población a aprovechar este último día de descuento y evitar recargos posteriores.

El beneficio alcanza a miles de contribuyentes y forma parte de las medidas municipales para incentivar el pago oportuno de tributos.

Mira la programación en Red Uno Play