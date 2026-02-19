El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz determinó ampliar este jueves el horario de atención de la Administración Tributaria Municipal (ATM) hasta las 22:00, en la última jornada para beneficiarse con el 15% de descuento en el pago de impuestos de bienes inmuebles, vehículos y patentes correspondientes a la gestión 2025.

Desde la comuna paceña informaron que las plataformas de atención funcionarán de manera continua desde las 08:00 hasta las 22:00, con el objetivo de facilitar que los contribuyentes regularicen sus obligaciones tributarias dentro del plazo establecido por ley.

Los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de la ATM ubicadas en la calle Mercado, esquina Colón, en el edificio Armando Escobar Uría, donde además se cuenta con agencias bancarias habilitadas para realizar el cobro de forma inmediata.

La Alcaldía recomendó asistir con anticipación para evitar filas de última hora, tomando en cuenta la alta afluencia prevista durante esta jornada.

También se recordó que el pago puede efectuarse de manera virtual. Los contribuyentes tienen la opción de generar su código QR a través de la página oficial de la ATM o mediante el sistema del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), lo que permite cancelar el monto correspondiente mediante banca móvil sin necesidad de trasladarse a oficinas.

Para consultas y orientación personalizada, se habilitaron las líneas telefónicas 715-52352 y 624-43034.

A partir del viernes 20 de febrero el beneficio se reducirá al 10% de descuento, plazo que se extenderá por 45 días más, hasta el próximo 6 de abril.

