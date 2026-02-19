Violenta trifulca termina en muerte por doble atropello en Cochabamba

Un hombre de 38 años, identificado como Ariel C. A., perdió la vida tras ser atropellado en dos ocasiones durante una violenta riña registrada en la avenida 14 de Septiembre, en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba.

Lo que en un inicio se presumía como un accidente de tránsito cambió de curso luego de que el informe policial confirmara que el atropello habría sido intencional, por lo que el caso es investigado como presunto homicidio.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho se originó en un domicilio donde un grupo de vecinos consumía bebidas alcohólicas. En esas circunstancias llegó otro grupo de personas, lo que desencadenó una pelea que incluyó agresiones físicas y el presunto uso de agentes químicos.

En medio del altercado, la víctima salió a la vía pública y sostuvo una discusión verbal con al menos dos hombres. Según la investigación preliminar, uno de los involucrados abordó un vehículo y lo embistió.

La Policía informó que el conductor atropelló a Ariel C. A. una primera vez y, en lugar de auxiliarlo, retrocedió el motorizado para arrollarlo nuevamente, provocándole lesiones internas de extrema gravedad.

El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, pero falleció cerca de las 07:00 el miércoles debido a la magnitud de los daños sufridos.

El Ministerio Público dispuso que la Felcc asuma la investigación por la presunta comisión del delito de homicidio.

En las últimas horas, efectivos policiales lograron la aprehensión de uno de los presuntos implicados en la agresión física previa al doble atropello, mientras continúan las pesquisas para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades.

