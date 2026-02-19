Violenta trifulca termina en muerte por doble atropello en Cochabamba

En las últimas horas, efectivos policiales lograron la aprehensión de uno de los presuntos implicados en la agresión física previa al doble atropello, mientras continúan las pesquisas para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades.
19/02/2026 10:55
Un hombre de 38 años, identificado como Ariel C. A., perdió la vida tras ser atropellado en dos ocasiones durante una violenta riña registrada en la avenida 14 de Septiembre, en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba.
De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho se originó en un domicilio donde un grupo de vecinos consumía bebidas alcohólicas. En esas circunstancias llegó otro grupo de personas, lo que desencadenó una pelea que incluyó agresiones físicas y el presunto uso de agentes químicos.
En medio del altercado, la víctima salió a la vía pública y sostuvo una discusión verbal con al menos dos hombres. Según la investigación preliminar, uno de los involucrados abordó un vehículo y lo embistió.
El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, pero falleció cerca de las 07:00 el miércoles debido a la magnitud de los daños sufridos.
El Ministerio Público dispuso que la Felcc asuma la investigación por la presunta comisión del delito de homicidio.
En las últimas horas, efectivos policiales lograron la aprehensión de uno de los presuntos implicados en la agresión física previa al doble atropello, mientras continúan las pesquisas para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades.
