Nunca dejes de bailar: niños africanos realizan un baile en apoyo a Vinicius Jr, centro de racismo

A los 50 minutos, un golazo y el baile en el festejo de Vinicius Jr desataron la amonestación del árbitro. Minutos después, la situación terminó en una denuncia de racismo. En medio de la polémica, los pequeños de Triplets Ghetto Kids viralizaron un video de baile en apoyo al futbolista brasileño.

El delantero del Real Madrid, en el partido ante Benfica, fue centro de un supuesto acto racista atribuido al extremo argentino Gianluca Prestiani. El mensaje del video fue claro: pedirle a Vinicius que no deje de bailar dentro del fútbol.

En el coro de la canción con la que realizan la coreografía, los niños gritan el nombre del número 7 del Real Madrid:

“Vini”, “Vini”, “Vini”…

Durante el duelo ante Benfica, por la ida de los playoffs de la Champions League, Vinicius denunció racismo tras su gol. El árbitro activó el protocolo correspondiente y el partido se detuvo, mientras el jugador brasileño abandonó momentáneamente el campo.

El tribunal deportivo de Portugal informó que investigará a profundidad el caso, mientras que la FIFA lamentó lo ocurrido y aseguró que no permitirá que se repitan este tipo de situaciones.

