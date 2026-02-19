TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Después de ganar el Corso, los Tremendazos buscan ser coronadores en 2027

Los Tremendazos ya planean las siguientes celebraciones, como son el Carnavalito y Carnavalillo. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/02/2026 10:19

Después de ganar el corso, los Tremendazos buscan ser coronadores 2027. FOTO: Red Uno Digital.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Aunque el Carnaval parece haber llegado a su fin, para la comparsa Tremendazos la emoción recién comienza. En una entrevista en El Mañanero, la comparsa junto a su reina Laida Téllez, compartieron su entusiasmo por la próxima meta: convertirse en coronadores del Carnaval 2027.

“Parece que el carnaval terminó, pero esto recién empieza”, afirmó Laida, visiblemente emocionada. “Voy a estar acompañando a los Tremendazos en todo su trayecto, tal como ellos me apoyaron a mí desde el primer día”.

Los preparativos han sido intensos y la participación ciudadana, fundamental. Laida destacó el trabajo de los artesanos, costureros y músicos que hicieron posible la espectacular presentación de la comparsa.

Cada traje, cada carro y cada detalle fue pensado para reflejar al pueblo cruceño y su cultura festiva. “Sin ellos, nada del carnaval podría hacerse realidad”, aseguró.

La victoria en la competencia fue otro momento inolvidable. Con una calificación de 98,8 puntos, los Tremendazos se consolidaron como los ganadores, recibiendo la noticia en medio de las calles mientras festejaban.

“Nuestro corazón explotaba de alegría, no podíamos creer que tanto esfuerzo tuviera este reconocimiento”, relató Laida.

Los Tremendazos y Laida Téllez ya planean las siguientes celebraciones, como el Carnavalito y el Carnavalillo en Paurito.

