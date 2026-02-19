Corso de Corsos 2026: Cochabamba espera la confirmación de autoridades nacionales

Cochabamba se encuentra a la expectativa de la posible llegada de las principales autoridades del país para el Corso de Corsos 2026. Aunque las invitaciones ya fueron entregadas de manera oficial, la presencia del Presidente y el Vicepresidente del Estado aún no ha sido confirmada debido a protocolos de seguridad que exigen un despliegue especial para altos funcionarios. Juan José Ayaviri, director de Comunicación de la Alcaldía, señaló que se espera una respuesta en las próximas horas, una vez que se definan las condiciones necesarias para su participación.

En cuanto a la atención de los invitados especiales, la organización ha optado por un enfoque de austeridad. Los asistentes podrán disfrutar de un menú criollo tradicional de la gastronomía cochabambina, cuyos costos serán cubiertos íntegramente por las empresas auspiciadoras, evitando así un incremento en el gasto público.

Por otro lado, las autoridades municipales informaron que, si bien el consumo de bebidas alcohólicas está permitido, este debe realizarse en proporciones moderadas. Con el fin de evitar incidentes que empañen la festividad, se llevará a cabo una campaña intensiva para concienciar a la población sobre los riesgos del exceso. "No queremos que el abuso del alcohol degenere nuestra fiesta grande", explicó Ayaviri al pedir responsabilidad a los asistentes.

Con estos preparativos en marcha, la "Llajta" se declara lista para vivir el cierre del Carnaval de la Concordia 2026, buscando atraer a la mayor cantidad de visitantes posibles para disfrutar de esta tradicional muestra de cultura y alegría.

