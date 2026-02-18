Hay combustible, falta ajustar la logística para el descarguío, según cisterneros

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos estaría enfrentando problemas logísticos para la descarga de combustible en la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, donde alrededor de 600 camiones cisternas permanecen varados desde hace varios días, generando preocupación en el sector del transporte pesado.

Sergio Kosky, representante de los cisterneros, manifestó que la situación es crítica tanto para los choferes como para las empresas de transporte.

“Tenemos alrededor de 600 unidades cargadas en las inmediaciones de la planta, sin poder descargar por varios días. Los conductores prácticamente han hecho de sus cabinas su vivienda. No hay servicios básicos y las condiciones son muy difíciles”, señaló.

Kosky explicó que las empresas deben continuar pagando viáticos, sueldos y seguros, pese a que las unidades permanecen detenidas.

El sector sostuvo reuniones con ejecutivos de YPFB la pasada semana, logrando un acuerdo para descargar 40 camiones por día. Sin embargo, consideran que la medida es insuficiente.

Según Kosky, el diésel se está descargando con normalidad y no existe escasez de este producto en el país. En cambio, la gasolina sí presentó faltantes durante los días de Carnaval, aunque actualmente las filas en surtidores han disminuido.

Las cisternas varadas transportan combustible proveniente de Paraguay, Argentina e incluso Chile. El representante del sector indicó que uno de los reclamos fue el respeto al orden de llegada para la descarga.

El sector cisternero exigen que se optimicen los procesos de descarga y se agilice la logística en la planta, con el objetivo de evitar mayores perjuicios económicos y posibles repercusiones en los surtidores del departamento.

