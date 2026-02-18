Achacachi - La Paz: bus queda volcado tras salir de la carretera

Un bus protagonizó un despiste y posterior volcadura la mañana de este miércoles en el sector altura Chijipina Grande, en el municipio de Achacachi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

De acuerdo con los primeros reportes, el motorizado perdió el control por causas que aún se investigan, salió de la vía y terminó volcado a un costado de la carretera.

Tras el siniestro, personal del centro de salud de la zona y una ambulancia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes. Equipos médicos brindaron atención primaria a los pasajeros mientras se evaluaba la gravedad de las posibles lesiones.

Hasta el momento no existe un informe oficial sobre el número de heridos ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución en este tramo carretero, mientras se espera un reporte ampliado que detalle las causas y el estado de salud de los afectados.

