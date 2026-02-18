Conductor en presunto estado de ebriedad choca contra vivienda y se da a la fuga en el Plan 3000

Un vehículo impactó contra un domicilio particular en el barrio Melgar, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, dejando daños materiales y preocupación entre los vecinos.

Según la hija de la propietaria del inmueble, el conductor estaría huyendo de un accidente previo cuando perdió el control y terminó empotrado contra la vivienda.

“Dicen que el conductor estaba huyendo de un accidente que ocasionó anteriormente y en ese caso chocó con la casa de mi madre. Hasta el momento no ha dado solución a ninguno”, manifestó.

De acuerdo con vecinos del sector, el sujeto fue identificado y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho. Tras el impacto, se dio a la fuga.

El estruendo fue tan fuerte que alarmó a toda la cuadra. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que el área frontal del inmueble se encontraba sin ocupantes al momento del choque.

La denuncia ya fue formalizada ante las autoridades, mientras la familia afectada espera una respuesta y la reparación de los daños ocasionados.

