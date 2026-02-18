En el tercer día de festejos de Carnaval, un trágico accidente de tránsito conmocionó a la zona del Plan 3000, en Santa Cruz. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una vagoneta tipo taxi, de color blanco, atropelló a una niña de aproximadamente 6 años en el barrio 23 de Marzo, sobre la avenida Arroyito. El conductor, que circulaba a alta velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, no detuvo su marcha pese a la presencia de peatones, impactando violentamente contra la menor.

Testigos del hecho relataron escenas de angustia mientras los familiares intentaban auxiliar a la pequeña, quien quedó gravemente herida. "Yo vi cómo la arrastró y la botó; la hizo que se doble en dos y ya estaba botando sangre de la boca", relató una vecina que presenció el impacto. En lugar de prestar auxilio, el chofer aceleró para escapar del lugar, momento en el que atropelló a otras dos personas más adelante. Uno de los afectados, un joven, resultó con lesiones de consideración en el brazo y la espalda mientras el vehículo continuaba su huida.

La rápida reacción de los vecinos permitió interceptar y retener al conductor metros más adelante, evitando que continuara su escape. Tras ser capturado, el sujeto fue entregado a los efectivos de la Policía de Tránsito, quienes lo trasladaron a celdas de la EPI 3 en calidad de aprehendido. Actualmente, se le realiza el test de alcoholemia y se espera la intervención del Ministerio Público para que preste su declaración informativa por los delitos de omisión de socorro y conducción peligrosa.

Por su parte, la niña fue ingresada de emergencia en la clínica Meléndez con un cuadro de salud reservado. Según el informe preliminar de los médicos, la menor presenta severas contusiones en la cabeza y en diversas partes del cuerpo. Los especialistas realizan actualmente estudios internos para determinar el alcance de los daños.

