Bolivia y Brasil afinan agenda estratégica antes de encuentro presidencial entre Paz y Lula

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, encabezó este martes una importante reunión de alto nivel en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz, con el objetivo de consolidar la agenda preparatoria para el próximo encuentro entre los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En la cita participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro, quienes analizaron los puntos clave de la relación bilateral.

Durante el encuentro, las autoridades de ambos países abordaron temas estratégicos orientados a profundizar la integración económica y ampliar el acceso a mercados internacionales. La mesa de trabajo se centró en generar una agenda técnica y seria que permita fortalecer al sector productor boliviano, aprovechando la cercanía geográfica y comercial con el gigante sudamericano para abrir nuevas etapas de crecimiento y desarrollo en la economía nacional.

A través de sus redes sociales, el ministro Espinoza Yáñez destacó que la integración con Brasil es un paso fundamental para generar mayores oportunidades y una visión regional sólida. El titular de Economía enfatizó que el Gobierno continúa trabajando en planes concretos que beneficien directamente a los productores, asegurando que esta alianza estratégica con el país vecino es vital para dinamizar el aparato productivo de cara a la cumbre presidencial.

