TEMAS DE HOY:
Hombre muere ahogado accidente de tránsito Cárceles Bolivia

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Bolivia y Brasil afinan agenda estratégica antes de encuentro presidencial entre Paz y Lula

Los ministros de Economía y Desarrollo Productivo se reunieron en San Ignacio de Velasco con el titular de Agricultura de Brasil para coordinar acuerdos destinados a fortalecer el sector productivo y la integración económica regional.

Milen Saavedra

17/02/2026 19:44

Bolivia y Brasil afinan agenda estratégica para el encuentro presidencial entre Lula da Silva y Rodrigo Paz. Foto: X/@g_espinoza
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, encabezó este martes una importante reunión de alto nivel en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz, con el objetivo de consolidar la agenda preparatoria para el próximo encuentro entre los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En la cita participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro, quienes analizaron los puntos clave de la relación bilateral.

Durante el encuentro, las autoridades de ambos países abordaron temas estratégicos orientados a profundizar la integración económica y ampliar el acceso a mercados internacionales. La mesa de trabajo se centró en generar una agenda técnica y seria que permita fortalecer al sector productor boliviano, aprovechando la cercanía geográfica y comercial con el gigante sudamericano para abrir nuevas etapas de crecimiento y desarrollo en la economía nacional.

A través de sus redes sociales, el ministro Espinoza Yáñez destacó que la integración con Brasil es un paso fundamental para generar mayores oportunidades y una visión regional sólida. El titular de Economía enfatizó que el Gobierno continúa trabajando en planes concretos que beneficien directamente a los productores, asegurando que esta alianza estratégica con el país vecino es vital para dinamizar el aparato productivo de cara a la cumbre presidencial.

Publicación del ministro. Foto: Facebook.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD