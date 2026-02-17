Alerta naranja en La Paz: represas al límite y río Choqueyapu crece peligrosamente

La Alcaldía de La Paz declaró este martes alerta naranja ante la saturación de dos represas que alcanzaron el 100% de su capacidad tras las intensas lluvias. La situación provocó el rebalse de agua y un aumento significativo del caudal del río Choqueyapu, poniendo a la ciudad en vigilancia permanente.

Medidas y monitoreo

La alerta naranja activa protocolos de monitoreo continuo y acciones preventivas en distintos sectores urbanos. Técnicos de la Alcaldía y de Epsas realizan inspecciones constantes en las represas para evaluar la presión sobre el sistema hidráulico y prevenir emergencias.

El director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, explicó que febrero y marzo corresponden a la temporada alta de lluvias, lo que eleva el riesgo de crecidas repentinas. Señaló que, aunque en el centro de la ciudad no llueva, las precipitaciones en la parte alta pueden provocar incrementos súbitos en el caudal del río.

Estado de las represas

La represa Pampalarama y otra de la cuenca del Choqueyapu ya alcanzaron el 100% de su capacidad .

El resto del sistema se encuentra entre el 80% y 85% , y podría llegar al máximo antes de que finalice la época lluviosa.

Si bien el nivel elevado garantiza el abastecimiento de agua potable, el exceso aumenta la presión sobre las zonas ribereñas.

Recomendaciones para la población

La Alcaldía insta a los ciudadanos a:

Evitar acercarse a las riberas del río Choqueyapu. Mantenerse informados a través de canales oficiales. Seguir las indicaciones del personal de emergencia ante cualquier señal de aumento del caudal.

Las autoridades mantienen inspecciones y monitoreo constante, listos para actuar ante cualquier eventualidad en la ciudad.

