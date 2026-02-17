Huyó tras matar a un ciclista y murió minutos después en un choque frontal

Una dramática secuencia vial conmocionó a la provincia de Salta en la madrugada del domingo. Un joven de 24 años atropelló y mató a un ciclista, huyó sin detenerse y murió minutos después tras protagonizar un choque frontal.

El primer hecho ocurrió cerca de las 6:00, a la altura del kilómetro 160, en jurisdicción de La Merced. Según el reporte oficial, el conductor embistió a un ciclista de aproximadamente 30 años que circulaba en el mismo sentido.

Producto del impacto, la víctima falleció en el acto. Sin embargo, el automovilista no se detuvo para asistirlo y continuó su recorrido.

Ocho kilómetros después, el final

La huida terminó pocos minutos más tarde, en la conocida Curva de Sumalao, donde el vehículo impactó de frente contra otro automóvil.

Como consecuencia del violento choque, el conductor murió en el lugar. En tanto, la conductora del segundo vehículo, una mujer de unos 40 años, sufrió una fractura en la pierna izquierda y fue trasladada de emergencia a un hospital.

Las autoridades informaron que el joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que la mujer sí lo utilizaba, lo que habría reducido la gravedad de sus lesiones.

Investigación y primeras hipótesis

En un primer momento, ambos siniestros fueron investigados por separado. Sin embargo, tras las pericias y la recolección de testimonios, la Policía de Salta confirmó que se trataba del mismo conductor.

El director de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, indicó que existen fuertes indicios de conducción temeraria.

“Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los vehículos. También se presume, por declaraciones de testigos, que el conductor manejaba en zigzag y bajo los efectos del alcohol”, señaló en declaraciones al diario La Nación.

No obstante, aclaró que aún se esperan los resultados de los análisis de sangre para confirmar si el joven estaba alcoholizado.

Un llamado a la conciencia vial

Durante varias horas, la ruta permaneció parcialmente cortada mientras trabajaban peritos, bomberos y personal de Seguridad Vial en el levantamiento de pruebas.

Sánchez Rosado remarcó que la velocidad excesiva, el consumo de alcohol y las distracciones al volante siguen siendo las principales causas de accidentes graves en el país.

“El cinturón de seguridad, el respeto a las normas y la conducción responsable pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, enfatizó.

La tragedia deja dos víctimas fatales, una familia herida y una ruta marcada por una cadena de decisiones que terminaron en un desenlace irreversible.

