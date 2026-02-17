Festejaba su cumpleaños, jugaba al fútbol y murió en la cancha

Lo que debía ser una noche de alegría terminó en una profunda tragedia en Córdoba.

Un joven de 23 años murió el domingo por la noche mientras jugaba al fútbol con sus amigos en un predio deportivo del barrio Ituzaingó, en una jornada que había elegido para seguir celebrando su cumpleaños.

Se desplomó en pleno partido

El episodio ocurrió en un complejo de canchas amateur ubicado en la intersección de Fulton y Galvani.

Según informaron fuentes policiales al medio La Voz del Interior, el joven se descompensó de manera repentina en medio del encuentro y cayó inconsciente ante la mirada desesperada de sus compañeros.

De acuerdo al testimonio de uno de los presentes, había cumplido años el día anterior y quiso celebrarlo compartiendo una “picadita” con sus amigos.

“Era una noche de festejo, nadie imaginó que iba a terminar así”, relataron.

Desesperados intentos por salvarlo

Tras el colapso, los presentes dieron aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos llegaron al lugar y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Luego, personal del servicio de emergencias continuó con las tareas de asistencia, pero pese a los esfuerzos, los médicos confirmaron el fallecimiento.

El diagnóstico preliminar indicó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Intervención judicial

La Justicia tomó intervención para investigar las circunstancias del hecho y determinar si existían antecedentes médicos o factores previos que pudieran haber desencadenado el desenlace fatal.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor en redes sociales, recordándolo como un joven alegre y apasionado por el fútbol.

Una noche que debía ser inolvidable… por otros motivos

El caso generó conmoción en el barrio y en la comunidad deportiva local. Lo que comenzó como un festejo entre amigos terminó convirtiéndose en una despedida inesperada.

Una vida joven, un partido más y un final que nadie esperaba.

