Sarah Tinoco Araújo, la esposa del reconocido político brasileño Thales Machado quien asesinó a sus dos hijos para después quitarse la vida por una infidelidad, rompió el silencio. La mujer escribió una carta en la que expuso el dolor que siente por el crimen del que dijo, sus hijos eran inocentes, por lo cual aseguró que vive en la oscuridad.

¿Qué dijo Sarah Tinoco, la esposa del político que mató a su familia?

En la misiva, Sarah Tinoco escribió: "Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido”.

Asimismo, aseguró: “Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido”; sin embargo, también enfatizó que sus hijos no tenían nada que ver con la situación y eran inocentes.

“Pero también debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento”, acotó Tinoco Araújo.

Sarah Tinoco dio un mensaje final a su familia y amigos donde ofreció disculpas: “Pido perdón a nuestras familias, amigos y a todos los que sufren con nosotros. Pido perdón especialmente a mis hijos, que ya no están aquí para escuchar mi voz y expresar cuánto los amaba”.

Aún no se confirmó la veracidad de la carta, y aunque la familia ha mantenido silencio, en redes sociales ya circula el supuesto contenido de la misiva.

¿Qué mensaje dejó el político Thales Machado tras asesinar a sus hijos?

Luego de que disparara a sus hijos de 8 y 12 años de edad, Thales Machado explicó qué fue lo que lo llevó a realizar los ataques para después quitarse la vida: “Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto”, escribió el político que agregó:

“Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”: Thales Machado.

Thales Machado quien era secretario municipal de Gobierno de Itumbiara en Goiás, Brasil, posteó un mensaje en las redes sociales donde escribió la confesión del crimen que hizo, dijo, porque su esposa lo engañaba con otra persona.

El funcionario de 40 años de edad había notado diferente la manera de actuar de su esposa, quien le avisó que saldría de viaje. Machado indicó que se fue para encontrarse con la persona con la que tuvo la infidelidad, ante ello decidió asesinar a sus dos hijos en común que llamó ángeles y que irían con él.

Con información de El Heraldo de México.

Mira la programación en Red Uno Play