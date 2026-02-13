Un preso asesinó a su compañero y realizó una espeluznante confesión

Un crimen de una brutalidad sin precedentes ha conmocionado a la población penal de La Serena y a todo el territorio chileno. Durante el procedimiento de desencierro en el módulo 91, los gendarmes descubrieron el cadáver de Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos con signos evidentes de mutilación.

El presunto autor del ataque, Manuel Ignacio Fuentes Martínez, reconoció el homicidio de forma inmediata ante los funcionarios que abrieron la celda. "Jefe, lo maté", fueron las palabras del joven de 21 años, quien compartía el dormitorio N°20 con la víctima desde hacía un tiempo.

En su declaración formal ante las autoridades, el agresor sostuvo que actuó en defensa propia tras un supuesto intento de ataque por parte de su compañero. El reo admitió que, tras propinarle una puñalada fatal en el cuello, procedió a ingerir diversas partes del cuerpo del fallecido.

"Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y del cuello; luego me comí una oreja", confesó Fuentes Martínez sin titubeos. Según su escalofriante relato, después de cometer el acto de canibalismo, decidió tapar el cadáver y se quedó dormido a su lado hasta el amanecer.

El historial delictivo del atacante revela un perfil de alta peligrosidad, incluyendo una fuga previa en 2023 y múltiples sanciones por violencia dentro de los penales. Pese a que ambos internos tenían traslados programados a otros centros de justicia, estos movimientos administrativos nunca se concretaron antes de la tragedia.

La justicia ha determinado el traslado inmediato del "Chico Ignacio" a la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago para garantizar el control del imputado. Mientras tanto, los peritos forenses trabajan en la autopsia para confirmar científicamente las causas de muerte y el alcance real de las lesiones confesadas.

