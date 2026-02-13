Intentó robar una casa y terminó mordido por los perros: ahora quiere denunciar

Un insólito hecho ocurrió en una vivienda de Brasil, donde un presunto ladrón intentó cometer un robo a través de las rejas del portón, sin imaginar que sería recibido por los perros guardianes del lugar.

El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El intento de robo que terminó mal

En las imágenes se observa cómo el sujeto se acerca al portón con un palo e intenta forzar el ingreso desde el exterior.

Con movimientos cautelosos, buscaba alcanzar objetos del interior de la vivienda, sin percatarse de que los perros estaban atentos.

En cuestión de segundos, uno de ellos, llamado Pandora según versiones locales, reaccionó y lo atacó para defender el lugar.

Mordido, herido y en pánico

El ladrón fue sorprendido por la agresividad del animal y comenzó a retroceder desesperadamente.

Las cámaras captaron:

El ataque del perro

Los gritos del sujeto

Su intento por huir

La caída del palo

Tras el incidente, el hombre resultó con heridas visibles en brazos y piernas.

Del delito a la queja

Lo más sorprendente ocurrió después.

Según testigos, el sujeto regresó minutos más tarde para reclamar al propietario de la vivienda por las mordeduras recibidas e incluso manifestó su intención de denunciarlos.

La actitud generó indignación y burlas en redes sociales.

“Quería robar y ahora se hace la víctima”, comentaron usuarios.

Reacciones en redes sociales

El video se viralizó rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Entre las reacciones más frecuentes destacan:

“Le salió caro el intento”

“Buen chico, Pandora”

“Así se defiende una casa”

“Que aprenda la lección”

Muchos internautas defendieron el accionar de los animales y de los propietarios.

¿Puede denunciar?

Expertos señalan que, al tratarse de un intento de robo, los dueños no tendrían responsabilidad directa, ya que los perros actuaron en defensa del domicilio.

Las autoridades evaluarán el caso en función del material audiovisual y las circunstancias del hecho.

Una lección que quedó grabada

El caso se convirtió en ejemplo de cómo un delito puede terminar en una escena inesperada.

Lo que empezó como un intento de robo terminó en una clara advertencia: no todo portón es una oportunidad.

