Modelo colombiana admite haber lavado 31 millones del narcotráfico en EE. UU.

La colombiana Valentina Forero Álvarez, conocida en su país como modelo e influencer, se declaró culpable en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero, tras liderar una organización criminal transnacional que movió millones de dólares del narcotráfico a través del sistema financiero norteamericano.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó que Forero encabezó una estructura sofisticada que logró blanquear más de 31 millones de dólares en ganancias ilegales, utilizando cuentas bancarias, empresas fachada y mensajeros.

Según las autoridades, la organización operaba desde Colombia hacia distintos estados del país norteamericano, aprovechando vacíos en los controles migratorios y financieros.

Una red internacional de lavado

De acuerdo con la investigación judicial, Forero Álvarez dirigía una red de personas que viajaban a Estados Unidos con visas de turista para recoger grandes sumas de dinero en efectivo provenientes del narcotráfico.

Estos “mensajeros” realizaban depósitos en cuentas bancarias vinculadas a:

Empresas fantasma

Casas de cambio no reguladas

Negocios fachada

Los depósitos se realizaron en al menos 15 estados, entre ellos:

Georgia, Texas, Florida, Nueva York, California, Illinois, Nueva Jersey, Arizona y Pensilvania.

El dinero luego era “legalizado” y devuelto a las organizaciones criminales.

“Serán encontrados y juzgados”

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg fue contundente al referirse al caso:

“Quienes crean que pueden ocultar sus delitos con complejas tramas financieras o desde el extranjero, serán encontrados, llevados ante la justicia y obligados a rendir cuentas”.

Las autoridades calificaron la red como una de las más organizadas en los últimos años en materia de lavado de activos.

¿Quién es Valentina Forero Álvarez?

Forero Álvarez tiene 33 años, es originaria de Armenia (Quindío) y fue capturada en Colombia en noviembre de 2023.

Posteriormente:

Fue extraditada en mayo de 2025

Se declaró culpable el 9 de febrero de 2026

Permanece bajo custodia federal

Su sentencia será dictada en los próximos meses por el juez Steven D. Grimberg.

Podría enfrentar hasta 20 años de prisión

La modelo enfrenta una dura condena:

Hasta 20 años de cárcel

Multa de hasta el doble del dinero lavado

Confiscación de bienes

Hasta tres años de libertad condicional

Durante el operativo, las autoridades incautaron más de 4,8 millones de dólares en efectivo.

Además, se comprobó que sus cuentas recibieron más de 31 millones en depósitos.

Bienes incautados en Colombia

Tras su extradición, la Fiscalía colombiana embargó 12 propiedades vinculadas a Forero Álvarez:

Seis inmuebles

Tres vehículos

Tres negocios

Estos bienes, ubicados en Quindío y Valle del Cauca, estaban a nombre de familiares y empresas fachada.

Según las autoridades, no existía respaldo económico que justificara su adquisición legal.

Golpe al crimen organizado

Para Investigaciones de Seguridad Nacional, este caso representa un avance clave contra el crimen transnacional.

El agente Steven N. Schrank afirmó:

“Este proceso demuestra nuestro compromiso para proteger el sistema financiero y la seguridad de nuestras comunidades”.

El caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas detenciones.

