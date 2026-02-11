Diputados aprueban en grande y detalle ley del 100% de crédito fiscal en compras de combustible

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de ley para restablecer el 100% del crédito fiscal por la compra de combustibles; el proyecto pasará a la Cámara de Senadores.

La propuesta plantea la derogación del artículo 18 de la Ley N.° 1356, que impone la restricción tanto para personas naturales como jurídicas. También alcanza al Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) y a las devoluciones previstas por la Ley N.° 843.

Esta iniciativa de restitución nace después de la eliminación de la subvención a los carburantes por el decreto 5516 del gobierno de Rodrigo Paz. Además de una de las propuestas económicas para beneficiar al contribuyente.

“Que deroga el artículo 18 de la Ley N.° 1356, de 28 de diciembre de 2020, del presupuesto general del Estado, gestión 2021, previsto en el inciso w) del parágrafo i del artículo 47 de la ley N.° 2042, de 21 de diciembre de 1999, de administración presupuestaria, incorporado por la disposición final segunda de la ley N.° 1613, del presupuesto general del Estado, gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, quedando excluido del texto del anexo de la ley N.° 2042.” Contempla el PL.

En la actualidad, el uso del crédito fiscal está limitado al 70% cuando compras gasolina o diésel. Con la nueva norma, ese porcentaje se eleva al total del valor de la compra, en beneficio de todos los contribuyentes.

