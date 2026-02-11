“Vamos a tener una Cainco propositiva y demandante": Jean Pierre Antelo asume nuevo mandato

Jean Pierre Antelo fue reelegido como presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) para la gestión 2026-2027 y aseguró que asume esta nueva etapa con desafíos claros orientados a atraer inversiones al país.

“Hoy vamos a tener una Cainco propositiva, pero vigilante y demandante de normativas, porque entendemos que la ventana de oportunidades que está viviendo el país se puede cerrar muy pronto y si los bolivianos no actuamos rápido, con un norte claro, las inversiones se van a quedar rezagadas”, manifestó.

Antelo señaló que entre las principales preocupaciones del sector empresarial está la demora en la aprobación de leyes estructurales que permitan al país anticiparse a futuras crisis, especialmente en el ámbito energético, además de normas que garanticen seguridad jurídica y la libre exportación de productos agropecuarios.

“Hay bastantes normas que hay que acelerar: la ley de seguridad jurídica, una nueva ley de hidrocarburos que facilite encontrar gas en nuestro país para ser autosuficientes en la generación de energía, además de fomentar el turismo y la infraestructura”, sostuvo.

Con 41 años, el empresario cruceño continuará al frente de una de las organizaciones empresariales más influyentes del país. Antes de asumir la presidencia de Cainco, ejerció la titularidad de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) y de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Bolivia).

Directorio de Cainco 2026-2027

Presidencia: Jean Pierre Antelo Dabdoub

Primer vicepresidente: Juan Pablo Roda Roden

Segundo vicepresidente: Orlando Javier Vaca Carranza

Tesorero: Marco Antonio Justiniano Molina

Secretaria: Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera

