Jean Pierre Antelo: “Expocruz 2025 será una feria para todos”

A pocos días del inicio de la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz), el presidente de Fexpocruz, Jean Pierre Antelo, expresó que las expectativas para este año son “altísimas” y aseguró que la feria será una celebración de unidad, emprendimiento y esperanza para todo el país.

Con el lema “Una feria para todos”, la organización busca no solo impulsar el movimiento económico, sino también brindar un espacio accesible y atractivo para las familias bolivianas.

Durante una entrevista con el Programa El Mañanero, Antelo destacó que se han mantenido los precios de las entradas y se han establecido promociones especiales, como el ingreso 2x1 el día de la inauguración y tarifas reducidas en la primera hora de cada jornada.

“Queremos que Expocruz sea motivo de orgullo, de alegría y de buenas noticias para todos”, afirmó, mientras resaltaba que más de 14 mil trabajadores están ultimando detalles para ofrecer la mejor versión del evento.

El presidente de Fexpocruz también anunció que se esperan romper varios récords este año, entre ellos el número de visitantes, que podría alcanzar el medio millón, y la participación de 34 delegaciones internacionales. A ello se suma un hito importante: la presencia récord de animales en exposición.

Uno de los espacios más importantes dentro de la feria será nuevamente la Rueda Internacional de Negocios organizada por CAINCO, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre.

Antelo explicó que este evento se ha convertido en una plataforma fundamental para emprendedores y empresas, con una proyección de más de 1.400 millones de bolivianos en intenciones de negocio. “Es ahí donde se generan oportunidades reales, donde un productor puede encontrar un nuevo cliente o socio comercial”, añadió.

Finalmente, Antelo hizo una invitación abierta a todos los bolivianos para asistir del 19 al 28 de septiembre al campo ferial de Santa Cruz. “Esta feria es de ustedes, está pensada para unirnos y mostrar lo mejor de Bolivia al mundo”, concluyó.

