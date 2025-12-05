Polémica en el set: Cisco y su equipo reciben elogios y un duro “simpatiquito, chiquitito”

En la última gala de dúos con invitados especiales, los equipos más esperados de la semana subieron al escenario más grande de la televisión boliviana: Cisco y Juandy. El primero en abrir la noche fue Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, acompañados por su invitada especial Kelly Molina. Juntos interpretaron “Plis”, de Camilo y Evaluna.

La propuesta sorprendió al público y al jurado, que destacó la delicadeza de la puesta en escena, el trabajo actoral y la energía del equipo, aunque no todos compartieron la misma opinión.

Para la juez Elka Meyer, la interpretación de los protagonistas fue sólida, y aunque el cuerpo de baile mostró buena coordinación, hubo detalles que pesaron.

“Me gustaron mucho los intérpretes, recrearon varios momentos de los artistas. El equipo estuvo bien manejado, pero sí hubo pequeñas cositas. Está coordinado, pero son temas técnicos que pueden jugarles en contra.”

El juez Tito Larenti fue más crítico y aseguró que, aunque Cisco y Kelly estuvieron a la altura, la academia se quedó corta.

“Kelly fue lo mejor del equipo esta noche, lo hiciste muy bien. Cisco, trabajaste excelente el lip sync. Pero el equipo estuvo bonito, prolijito, simpatiquito, chiquitito… así no vamos a llegar a una gran final.”

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la conexión entre Cisco y Kelly, además del nivel de la coreografía.

“El tema estaba perfecto, la coordinación impecable, pero falló la energía. La conexión entre ustedes era hermosa, harían linda pareja, se veían súper tiernos.”

El último en pronunciarse fue Rodrigo Massa, quien celebró la evolución de Cisco.

“Para mí es tu mejor presentación en desarrollo de personaje. Se nota que estudiaste y que estabas conectado desde antes de empezar. La academia también estuvo bien, aunque aún pueden explotar más cosas.”

Al finalizar, Kelly agradeció al público y al jurado, mientras que Cisco expresó su gratitud hacia su compañera por aceptar acompañarlo en este desafío.

