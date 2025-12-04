Por detalles: Iribel Méndez y Fusión Dance van a eliminación pese a una presentación encendida

La tensión se apoderó del estudio cuando llegó el momento más duro de la noche: definir qué equipo debía ir a eliminación. Tras comparar las dos presentaciones, el jurado admitió que la decisión fue extremadamente complicada, ya que ambos equipos brillaron en el escenario.

Finalmente, fueron los pequeños errores técnicos los que inclinaron la balanza.

El juez Tito Larenti fue el encargado de anunciar el veredicto:

“Ambas presentaciones tuvieron puntos a favor y en contra. Nos gustaron mucho, pero un equipo en particular presentó fallas. No es un error grave, es algo que se puede corregir. Por lo tanto, quien pasa a eliminación es el equipo de Iribel Méndez y Fusión Dance”.

Con esta decisión, el equipo deberá volver a presentarse el domingo, donde compartirán la instancia de eliminación con los equipos de Susana Rivero y La Fábrica, y Erika Valencia y The Real Company.

La tensión no termina ahí: este jueves llega la última gala de la temática de dúos con invitados especiales, prometiendo un versus cargado de energía, sorpresas y presentaciones memorables.

