Perreo encendido: Factory y Génesis arrasan al ritmo de Wisin y Yandel

La sensualidad llegó al escenario de La Gran Batalla con el show del equipo de Génesis, Rubén y la academia Factory, quienes se transformaron en Wisin y Yandel para interpretar el clásico reguetonero “Rakata, Rakata”. Desde el primer beat, el público estalló y la energía se mantuvo hasta el último segundo.

La presentación fue una mezcla explosiva de actitud, ritmo y conexión con la audiencia, y los jueces no tardaron en reconocerlo.

Para Gabriela Zegarra, el show fue tan sólido que incluso pidió repetir uno de los pasos más icónicos del género urbano.

“La verdad, a mí me gustó mucho. Yo sé que estos personajes no bailan, pero por favor, regálenos un perreo para las chicas”.

Luego, Rodrigo Massa destacó la interacción con el público y elogió especialmente el trabajo de Factory:

“Chicos, creo que interactuaron muy bien con el público. Factory, lo que hicieron me gustó incluso más que los bailarines del video original”.

La juez Elka Meyer debía dar su devolución, pero fue silenciada debido al beneficio que Génesis obtuvo en la gala anterior, lo que evitó una evaluación directa sobre su técnica.

Finalmente, Tito Larenti valoró el desempeño del equipo, aunque le pidió a Génesis moderar un poco su intensidad.

“Génesis, creo que debes bajarle un poco a la intensidad porque no te jugó a favor; Wisin es más tranquilo. Rubén hizo un buen trabajo y no hubo complicaciones con el lip sync. El equipo me gustó mucho”.

Entre aplausos y gritos del público, Génesis y Rubén agradecieron el apoyo de los jueces y la audiencia, cerrando uno de los números más encendidos de la noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

