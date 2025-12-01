El Jorobado vuelve y emociona: Diego Paredes conmueve al jurado con una potente actuación

Ya en el cierre del programa, el equipo de Diego Paredes y la academia Vibra Dance regresó al escenario con una emotiva versión inspirada en El Jorobado de Notre Dame. Desde el primer instante, la fuerza interpretativa del grupo logró transmitir toda la sensibilidad de Quasimodo, conmoviendo al público y al jurado.

En su presentación anterior, el equipo había obtenido un knockout gracias a su impecable trabajo. Esta vez, aunque no se repitió ese resultado, los jueces volvieron a destacar su entrega y su conexión emocional.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue sólida y dejó ver a un equipo más seguro:

“Disfrutaron. Se nota que esta noche entraron con más confianza. En la coreografía noté prolijidad y se metieron mucho en el personaje”, señaló.

La juez invitada, Michelle, destacó el impacto emocional del show, aunque observó que los movimientos coreográficos fueron algo simples:

“Ha sido una presentación muy emocional. Siento que la coreografía fue sencilla. Un poco más de conexión entre Esmeralda y Quasimodo… me encantó el detalle de la pequeña”, indicó.

Por su parte, Rodrigo Massa resaltó la importancia de que el personaje transmita emoción constante durante toda la puesta en escena.

Finalmente, Tito Larenti destacó el crecimiento del equipo y lo bien que el personaje encajó con Diego:

“Me encanta el avance del equipo, entiendan por dónde tienen que ir. Este personaje te quedó bien porque pudiste mostrar más sentimiento en la actuación. Me gustó tu trabajo, más allá de algunos detalles”, afirmó.

Al finalizar, Diego Paredes agradeció al jurado y al público por el apoyo constante que reciben en cada presentación.

