Entre lágrimas y ovaciones: Factory consigue el último knockout de la semana

El esperado “knockout” finalmente llegó en la gala de beneficio. Se trató del tercer y último premio adicional de la semana, reservado solo para los equipos que lograran realmente impresionar al público y al jurado. Y esta vez, Génesis y la academia Factory fueron quienes lograron encender el escenario.

El equipo presentó una versión llena de energía de Tarzán, dando vida a los icónicos personajes de la película animada. La puesta en escena fue colorida, dinámica y con una fuerza que hizo vibrar al público desde el primer minuto. La ovación no tardó en llegar.

Los jueces, atentos a la reacción del público, pidieron una breve reunión y tomaron la decisión que todos esperaban: tocar la campana. Con ello, otorgaron al equipo el premio adicional de la semana: ocho celulares de alta gama para todos los integrantes.

“Creo que el equipo ha mejorado, cambiaron muchas cosas. Les falta mejorar, pero se lo merecen”, expresó el juez Tito Larenti justo antes de dar el golpe que marcaba el knockout.

La emoción invadió el escenario. Algunos bailarines rompieron en lágrimas al recibir el reconocimiento.

“Nunca me gané nada… gracias por valorar el esfuerzo”, dijo una de las integrantes, visiblemente conmovida.

De esta manera, Génesis y Factory cerraron con broche de oro una semana dedicada a las películas animadas, convirtiéndose en el último equipo en llevarse el codiciado premio adicional.

