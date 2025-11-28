¡Así quedó el ranking! Los 4 equipos más votados van por un beneficio explosivo este domingo

Cuatro equipos pasaron a la gala especial y deberán demostrar que merecen quedarse con un importante beneficio.
Tras las últimas presentaciones de la temática Películas Animadas, el tiempo de votación llegó a su fin. El público tuvo la misión de elegir a sus favoritos, y ahora cuatro equipos se preparan para volver al escenario este domingo, donde deberán mejorar sus coreografías y sorprender al jurado con un show impecable.
Resultados de la votación
Cisco Moreno y la academia Urban Vibes: 34,6%
Juandy y la academia Legacy: 30,2%
Diego Paredes y la academia Vibra Dance: 9,4%
Génesis y la academia Factory: 8,1%
Cisco Moreno y Urban Vibes – El Dorado
Interpretaron la icónica El Dorado dando vida a Tulio y Miguel. La presentación estuvo llena de energía y buena vibra, pero el jurado no fue indulgente:
Aunque Cisco brilló con fuerza, la academia no convenció del todo y recibió críticas por una puesta en escena “simple” y con errores de ejecución.
Juandy y Legacy – Kung Fu Panda
Juandy sorprendió con una caracterización increíble de Po, despertando sonrisas desde el primer segundo. Su equipo presentó una coreografía inspirada en Kung Fu Fighting, con humor y nostalgia.
A pesar del parecido casi perfecto con el personaje, la coreografía generó varias observaciones: faltó fuerza y precisión en algunos momentos.
Diego Paredes y Vibra Dance – El Jorobado de Notre Dame
Este fue uno de los shows que más emocionó al público. La interpretación transmitió toda la sensibilidad de Quasimodo, logrando incluso conmover a los jueces.
La coreografía recibió excelentes devoluciones y provocó un knockout: el jurado se levantó de sus asientos para aplaudirlos de pie. Sin duda, una de las sorpresas de la noche.
Génesis y Factory – Tarzán
La puesta en escena fue colorida, energética y llena de movimiento. Sin embargo, no alcanzó a impactar como otros shows de la noche y el jurado consideró que faltó un poco más de potencia y sorpresa en el escenario.
Este domingo, la revancha
Los cuatro equipos volverán a presentarse con las mismas coreografías… pero mejoradas.
Más energía, más precisión, más impacto: solo uno podrá quedarse con el beneficio especial.
¡No te lo puedes perder!
