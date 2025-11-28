¡Así quedó el ranking! Los 4 equipos más votados van por un beneficio explosivo este domingo

Tras las últimas presentaciones de la temática Películas Animadas, el tiempo de votación llegó a su fin. El público tuvo la misión de elegir a sus favoritos, y ahora cuatro equipos se preparan para volver al escenario este domingo, donde deberán mejorar sus coreografías y sorprender al jurado con un show impecable.

Resultados de la votación

Cisco Moreno y la academia Urban Vibes: 34,6%

Juandy y la academia Legacy: 30,2%

Diego Paredes y la academia Vibra Dance: 9,4%

Génesis y la academia Factory: 8,1%

Cisco Moreno y Urban Vibes – El Dorado

Interpretaron la icónica El Dorado dando vida a Tulio y Miguel. La presentación estuvo llena de energía y buena vibra, pero el jurado no fue indulgente:

Aunque Cisco brilló con fuerza, la academia no convenció del todo y recibió críticas por una puesta en escena “simple” y con errores de ejecución.

Juandy y Legacy – Kung Fu Panda

Juandy sorprendió con una caracterización increíble de Po, despertando sonrisas desde el primer segundo. Su equipo presentó una coreografía inspirada en Kung Fu Fighting, con humor y nostalgia.

A pesar del parecido casi perfecto con el personaje, la coreografía generó varias observaciones: faltó fuerza y precisión en algunos momentos.

Diego Paredes y Vibra Dance – El Jorobado de Notre Dame

Este fue uno de los shows que más emocionó al público. La interpretación transmitió toda la sensibilidad de Quasimodo, logrando incluso conmover a los jueces.

La coreografía recibió excelentes devoluciones y provocó un knockout: el jurado se levantó de sus asientos para aplaudirlos de pie. Sin duda, una de las sorpresas de la noche.

Génesis y Factory – Tarzán

La puesta en escena fue colorida, energética y llena de movimiento. Sin embargo, no alcanzó a impactar como otros shows de la noche y el jurado consideró que faltó un poco más de potencia y sorpresa en el escenario.

Este domingo, la revancha

Los cuatro equipos volverán a presentarse con las mismas coreografías… pero mejoradas.

Más energía, más precisión, más impacto: solo uno podrá quedarse con el beneficio especial.

¡No te lo puedes perder!

