“Gustó, pero faltó”: Iribel brilla como 'Mulán', pero Fusión Dance no logra estar a la altura

El segundo equipo de la noche en tomar el escenario más grande de la televisión boliviana fue el de Iribel Méndez junto a la academia Fusión Dance, quienes interpretaron la emblemática canción Mi reflejo de la película 'Mulán'.

La puesta en escena transmitió nostalgia, emoción y un personaje muy bien caracterizado. Iribel brilló con fuerza propia, pero según el jurado, la academia no alcanzó el nivel que se esperaba para una de las presentaciones más anticipadas de la semana.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien valoró la entrega de Iribel, pero dejó observaciones para el equipo:

“Iribel, me gustó tu lip sync. Aunque hubo cosas del personaje que no encontré y algunos movimientos que hicieron falta. En el caso de la academia, me quedé con sabor a poco”.

Para Gabriela Zegarra, la coreografía tuvo buenos momentos, pero no terminó de explotar:

“Estuvo muy bueno, me gustó, pero me faltó. Me hubiera encantado ver algunas escenas más. No fue un mal trabajo, fue una buena noche”.

A su turno, Elka Meyer destacó la creatividad, pero señaló un nivel menor al esperado:

“La presentación fue muy creativa, pero estuvo simple”.

Finalmente, Rodrigo Massa resaltó la interpretación de Iribel, sobre todo la forma en la que transmitió la historia:

“Entendiste muy bien la historia y lo hiciste bastante bien. Equipo, sigan trabajando en sus expresiones”.

Antes de dejar el escenario, Iribel pidió el apoyo del público y prometió seguir creciendo junto a su equipo en las próximas presentaciones.

