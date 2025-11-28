La Paz: Se levanta la subvención y precio del pan sube a 0,80 centavos

Pasadas las 22:00 horas concluyó la reunión entre representantes del Gobierno y los panificadores en la ciudad de La Paz, en la que se definió un nuevo precio para el pan, que a partir de ayer pasó de 0,50 a 0,80 centavos por unidad, con un peso de 60 gramos.

El representante del sector panificador afirmó que el aumento del precio busca reactivar la economía del país. “Se ha consensuado entre independientes y federados. Tras la reunión se determinó levantar la subvención total; el precio del pan desde ayer es de 0,80 centavos”, indicó.

En cuanto a los tres meses de harina subvencionada pendientes, los panificadores señalaron que con la llegada del nuevo gerente general de EMAPA se realizará la devolución del dinero aportado para la harina.

Rechazo social al incremento

Sin embargo, la medida ha generado rechazo entre sectores sociales. Gregorio Gomes, representante de control social de El Alto, cuestionó el aumento y pidió medidas contra los responsables.

“La población no va a estar dispuesta a pagar 0,80 centavos. Todos estamos en crisis, los servicios han subido y ahora esto se suma. Pedimos a los alcaldes de La Paz y El Alto que clausuren estos negocios y que los dirigentes sean investigados porque han hecho daño económico”, declaró.

