Dos estudiantes fueron agredidos y amenazados con un cuchillo por grupo de compañeros en colegio de Santa Cruz

Dos estudiantes de 14 y 16 años fueron agredidos y amenazados con un cuchillo en el interior del baño de una unidad educativa ubicada en inmediaciones del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, por la avenida Ana Bárbara. El hecho ocurrió cuando un grupo de aproximadamente diez estudiantes de otros cursos interceptó a las víctimas, las intimidó con el arma blanca y las golpeó repetidamente.

La madre del adolescente de 16 años denunció que su hijo se encuentra atemorizado y se niega a volver al colegio. Exige garantías a las autoridades educativas y policiales, y manifestó que en las próximas horas presentará una denuncia formal ante la Policía.

Según la progenitora, la directora de la unidad educativa habría tenido conocimiento del incidente, pero no remitió el informe correspondiente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como establece el protocolo de actuación ante casos de violencia entre estudiantes.

El caso se suma a una serie de hechos similares registrados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En menos de dos semanas, se reportaron tres agresiones graves dentro de establecimientos educativos.

La última ocurrió precisamente este miércoles, en el mismo sector de la avenida Ana Bárbara, donde los dos menores fueron atacados dentro del baño.

