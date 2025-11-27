TEMAS DE HOY:
Internacional

Once muertos y dos heridos en un atropello de tren de pruebas en el suroeste de China

Once trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos al ser arrollados  por un tren de pruebas en la ciudad suroccidental de Kunming, perteneciente a la provincia de Yunnan.

EFE

27/11/2025 6:48

Foto: EFE
Pekín, China

Pekín, 27 nov (EFE)

Once trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos al ser arrollados en la madrugada de este jueves por un tren de pruebas en la ciudad suroccidental de Kunming, perteneciente a la provincia de Yunnan, informó la empresa ferroviaria local.

Según la nota, publicada en un comunicado en su cuenta oficial de Weibo -semejante a X, censurado en China-, el tren de ensayo número 55537, utilizado para operaciones de detección sísmica, circulaba de manera programada por un tramo curvo dentro de la estación de Luoyang, cuando colisionó con personal de obras que había accedido a la vía.

Las autoridades no precisaron las circunstancias que llevaron a los trabajadores a encontrarse en la zona en el momento del paso del convoy.

Tras el siniestro, se activó el plan de respuesta de emergencia y equipos del operador ferroviario y del gobierno local organizaron las labores de rescate y la atención médica.

El tráfico en la estación se ha restablecido y los dos heridos permanecen hospitalizados.

La empresa expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido y transmitió condolencias a las familias de las víctimas.

Añadió que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y que se exigirá responsabilidad a quienes corresponda “de acuerdo con las leyes y regulaciones”.

En los últimos años se han registrado otros incidentes similares en el país. En junio del año pasado, seis trabajadores murieron en la provincia nororiental de Heilongjiang cuando un tren de mercancías arrolló a un equipo de mantenimiento en una vía cercana a Jiamusi.

En 2021, al menos nueve personas fallecieron en la provincia de Gansu (oeste) después de que un tren que cubría la ruta Urumqi-Hangzhou embistiera a operarios que trabajaban en la línea cerca de Jinchang. EFE

